GÜNCELLEME - Gurbetçileri dolandıran suç örgütüne operasyon

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 5 ilde, sahte senetlerle borçlandırdıkları gurbetçilerin banka hesaplarındaki paralarını icra yoluyla alan suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında icra müdürünün de bulunduğu 5 kamu çalışanın tutuklanmasına karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yurt dışında yaşayan vatandaşların banka hesaplarındaki paralarının sahte belge düzenlenerek icra yoluyla alındığına ilişkin geçen yıl başlatılan araştırma derinleştirildi.

Çalışmalar kapsamında Diyarbakır, İzmir, İstanbul, Antalya ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında icra müdürü, asker ve polisin de bulunduğu 6 kamu çalışanı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında icra müdürü K.G. ile icra müdür yardımcısı K.T'nin de bulunduğu şüphelilerden 5'i çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" ile "rüşvet alma" suçlarından tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.