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GÜNCELLEME - Hafter'in, Trablus'ta bir okulun yakınına düzenlediği saldırıda 3 çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:56 | Son Güncelleme

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TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, öğle saatlerinde başkent Trablus'un güneyinde okul yakınındaki bir yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 1 çocuğun yaralandığı açıklandı.

Uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan başkentin güneyindeki Hadba bölgesine hedef gözetmeksizin saldırı düzenlediği belirtildi.

Milisler tarafından atılan havan mermileri, Hadba Mahallesi'ndeki bir okulun yaklaşık 100-150 metre yakınında bir evin çatısı ve sokağa olmak üzere iki ayrı noktaya isabet etti.

UMH’nin açıklamasında, Hafter milislerinin saldırısı sonucu 9, 10, 12 yaşlarında 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 1 çocuğun da ağır yaralandığı belirtildi.

Havan mermilerinden biri evinin çatısına düşen Adnan İzzeddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde eşi ve dört çocuğuyla beraber yaşadığını söyledi.

İzzeddin, yerel saatle 12.30 sıralarında eşinin kendisini arayıp, evin vurulduğunu haber verdiğini belirterek, havan mermisinin çocuk odasının üstüne düştüğünü söyledi.

Bu sırada çocukların odada olmamasına şükrettiğini belirten İzzeddin, "Allah’tan Libyalıların kalbindeki birbirlerine olan sevgiyi artırması için dua ediyoruz. Bu savaş sonlansın, Libyalılar yeniden birlik olsun." dedi.

İzzeddin, evlerindeki hasarı tamir etmek için taşınacaklarını ifade ederek, daha sonra bölgedeki duruma göre karar vereceklerini aktardı.

Öte yandan mahalle sakinleri, semtlerindeki çocukların uzun süredir eğitime ara verilmesinin ardından bugün okula gidecekleri için sevinçli olduklarını paylaşırken, hayatını kaybeden çocukların yakınlarının da büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya saldırı

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