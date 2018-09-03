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GÜNCELLEME - Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 09:10 | Son Güncelleme

Yola el yapımı patlayıcı tuzaklamaya çalışırken SİHA tarafından tespit edilen 3 PKK'lı teröristten 2'si olay yerinde biri de kaçıp saklandığı mağarada etkisiz hale getirildi KAÇAN TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yola el yapımı patlayıcı tuzaklamaya çalışan PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Ceylanlı köyü Gelinli mezrası bölgesinde, Çukurca-Hakkari karayolundaki menfeze el yapımı patlayıcı yerleştirmeye çalışan PKK'lı 3 terörist Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile tespit edildi.

Teröristlerden ikisi İl Jandarma Komutanlığına ait ''kobra'' aracı ile yapılan atışla etkisiz hale getirildi.

Kaçmaya çalışan bir terörist de SİHA ile vurularak yaralandı.

Yaralı terörist kaçıp saklandığı bir mağarada güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari operasyon terör

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