HABER

GÜNCELLEME - Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

ANKARA/HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Çukurca kırsalında düzenlenen operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada da İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Çukurca ilçesi Han Yaylası mevkisinde tespit edilen silahlı 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 1 Haziran 2019 günü Çukurca ilçesi Köprülü mevkisinde, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış ile 29 Haziran 2019 günü merkez ilçesi Doğanlı köyü mevkisinde, Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi olaylarının failleri arasında yer aldıkları tespit edilmiştir."

PARTNERKeyifli vakit geçirmek istiyorsanız bir de bunları deneyinKeyifli vakit geçirmek istiyorsanız bir de bunları deneyin
Bachelet: “ABD gözaltı merkezlerindeki koşullar karşısında derinden şok oldum”Bachelet: “ABD gözaltı merkezlerindeki koşullar karşısında derinden şok oldum”
Çobanın kaybettiği 80 küçükbaş, drone ile bulunduÇobanın kaybettiği 80 küçükbaş, drone ile bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukurca Hakkari hakkari valiliği PKK terör operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Balıkçıların ağına takıldı! İmha edilecek

Balıkçıların ağına takıldı! İmha edilecek

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi söküldü

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Son dakika: Meteoroloji'den Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Tunceli'de 'leopar' görüntülendiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Kocaeli'de kendisine yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Pendik'te araca saldıran şüphelilerin ifadelerinin alındığı polis merkezinin amiri açığa alındı

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

TGS'den SETA raporuna suç duyurusu

Olay yaratan rapora suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.