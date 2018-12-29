GÜNCELLEME - Hakkari'de askerlerin üzerine çığ düştü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mirgesav üs bölgesinde arızalanan su deposuna müdahale etmek üzere yola çıkan askerlerin üzerine çığ düştü.

Yaralanan iki asker helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerden biri şehit oldu. Diğer askerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.00 sıralarında Şemdinli ilçesi Tekeli köyü Masure Yaylası bölgesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu bir askeri personel yaralanmış, bir askeri personel şehit olmuştur." ifadesi kullanıldı.

