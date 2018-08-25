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GÜNCELLEME - Hakkari'de dağlık alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 22:14 | Son Güncelleme

Yangın kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kıran Mahallesi'nin üst kesimlerindeki otlarla kaplı dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplere mahalle sakinleri de yardım ederken, yangının evlere sıçramaması için önlem alındı.

Yangın, yürütülen çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun uğraşlar sonucu yangının kontrol altına alındığını söyledi.

İtfaiye ekiplerine Çaltıkoru Jandarma Karakolundaki askeri personelin de yardım ettiğini anlatan Epcim, "Aksi bir durum yaşanmazsa şu an bir sıkıntı görünmüyor." dedi.

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Hakkari Hakkari Belediyesi yangın

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