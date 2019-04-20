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GÜNCELLEME - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 18:03 | Son Güncelleme

YASAK SÜRESİ GÜNCELLENDİ

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, çadır kurma ve stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, il genelinde alınan istihbarı bilgilerin değerlendirilmesi sonucu muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemlerin engellenmesi ve farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında Hakkari il ve ilçelerinde jandarma sorumluluk bölgeleri dahil 19 Nisan saat 00.00'dan itibaren 18 Mayıs saat 23.59'a kadar 30 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, oturma eylemleri, stant açma ve çadır kurma gibi eylemlerin yasaklanması kararı alınmıştır."

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etkinlik eylem Hakkari Valilik yasak

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