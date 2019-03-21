HABER

GÜNCELLEME - Halk otobüsü kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 10:56 | Son Güncelleme

Beyazıt'ta bir otobüs yaya yoluna girdi - Olayda ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı YARALI BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Beyazıt Meydanı'nda bir halk otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yaya yoluna girdi. Otobüs, park halindeki çok sayıda araca çarparak durabildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi.

Polis, yolu trafik akışına kapatıp çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

GÜNCELLEME - Halk otobüsü kaza yaptı

- Beyazıt'ta bir otobüs yaya yoluna girdi - Olayda ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı YARALI BİLGİSİ EKLENDİ

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Beyazıt'ta kaza

Beyazıt'ta kaza

Beyazıt'ta kaza

Beyazıt'ta kaza

Beyazıt'ta kaza

Beyazıt'ta kaza

Beyazıt'ta kaza

Beyazıt'ta kaza

Beyazıt'ta kaza

Beyazıt'ta kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyazıt halk otobüsü trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da akraba aileler birbirine girdi! 6 yaralı, 16 gözaltı

Bursa'da akraba aileler birbirine girdi! 6 yaralı, 16 gözaltı

Kirli oyun ortaya çıktı! Meğer uyuşturucuya alıştırmak için...

Kirli oyun ortaya çıktı! Meğer uyuşturucuya alıştırmak için...

Jantlara gizlenen uyuşturucuyu 'Şila' buldu

Jantlara gizlenen uyuşturucuyu 'Şila' buldu

Kırmızı listede yer alıyor! Bu kez karayoluna indi

Kırmızı listede yer alıyor! Bu kez karayoluna indi

Son dakika! Beyazıt'ta halk otobüsü yayalara çarptı!

Beyazıt'ta halk otobüsü yayalara çarptı!

Kırmızı bültenle aranıyordu! Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist İnterpol'e teslim edildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Bursa'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.