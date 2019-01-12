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GÜNCELLEME- Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 10:39 | Son Güncelleme

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yapımı devam eden Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan özel sektöre ait lokomotif ile elektrik hattı döşeyen araç, Florya mevkisinde çarpıştı.

Valilikten yapılan açıklamada da kazada araçta sıkışan 1 bir kişinin ekiplerce kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Halkalı-Sirkeci tren kazası

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