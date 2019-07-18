GÜNCELLEME - Hastane otoparkını yasa dışı işleten 7 şüpheli adliyede

Samsun'da ücretsiz olan hastane otoparkını yasa dışı işleterek vatandaşlardan ücret aldığı iddia edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Devlet kurumunu dolandırmak ve haksız kazanç elde etmek" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun'da Sağlık Bakanlığına ön tahsisi yapılan ve mülkiyeti Hazineye ait sağlık alanı niteliğinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ücretsiz otopark alanını, İl Milli Emlak Müdürlüğünden otopark olarak kiralamak isteyen kişiler, başvurularına cevap gelmeden alanı kiraladıklarını iddia ederek, 15 Temmuz gecesi boş araziyi otopark alanı olarak çevirmişti. Hastanenin otoparkını yasa dışı işleterek sürücülerden ücret alan 7 şüpheli dün gözaltına alınmıştı.



