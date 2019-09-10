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GÜNCELLEME - Hatay'a götürülen Suriyeli hırsızlık zanlısı yolda firar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 18:33 | Son Güncelleme

Ankara'da yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Hatay'a götürülen Suriye uyruklu şüpheli, mola verilen Aksaray'daki dinlenme tesisinde kaçtı - Zanlı, polis ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından 3 katlı bir evin bodrum katında yakalandı ZANLININ YAKALANMASI EKLENDİ

Ankara'da yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Hatay'a götürülürken Aksaray'daki mola yerinden firar eden Suriye uyruklu hırsızlık zanlısı, 3 katlı evin bodrum katında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu M.M'yi gözaltına aldı.

Sınır dışı edilmesine kara verilen şüpheli M.M'yi sivil plakalı araçla Hatay'a götüren polis ekipleri, Aksaray-Ankara kara yolundaki bir dinlenme tesisinde mola verdi.

Tuvalet ihtiyacı olduğunu söyleyen zanlı M.M, tuvalete gittiği sırada kaçtı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip, bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler, yakınlardaki bir tarlaya girdiği ihbar edilen şüpheliyi bulmak için drone destekli arama yaptı.

Zanlı, polis ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından 3 katlı bir evin bodrum katında yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.M, Hatay'a götürülmek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Aksaray polis Suriyeli

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