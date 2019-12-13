GÜNCELLEME - Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yusuf Osman Sever'in kullandığı 06 BET 163 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Altınözü-Antakya kara yolu Enek Kavşağı yakınlarında, Cuma Uzun idaresindeki 31 HJ 968 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Muhittin İşçimen, kaldırıldığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralının ise tedavileri sürüyor.

Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

