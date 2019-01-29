HABER

GÜNCELLEME - Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:29 | Son Güncelleme

Altınözü ilçesinde iki katlı binada meydana gelen olayda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı YARALI SAYISI VE GELİŞMELER EKLENDİ

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki katlı binada meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki bir binada henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonrası olay yerine itfaiye, jandarma, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle büyük hasar oluşan, bazı bölümleri de yıkılan binada ekipler arama ve kurtarma çalışması yaptı.

Yapılan çalışmalarda 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Olayda yaralanan 6 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazan dairesinden dumanların yükseldiği görülen binada itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı binada ve çevrede inceleme yaptı. Patlamanın neden meydana geldiğinin yapılacak teknik inceleme sonrası belirleneceği bildirildi.

Bu arada, patlama nedeniyle olay yerinin yakınlarındaki diğer evlerde ve çevredeki araçlarda da hasar meydana geldi.

Öte yandan, mahalle sakini İsmail Taze, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde şiddetli bir patlama sesi duyduklarını anlatarak, "Patlamanın nerede olduğunu öğrenip oraya koştuk. İlk olarak yaralıları çıkarttık. Geldiğimizde her yer kötüydü. Yarası ağır olmayanları kendi imkanımızla hastaneye götürdük. Durumu ağır olanları ise ambulans götürdü." dedi.

GÜNCELLEME - Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

- Altınözü ilçesinde iki katlı binada meydana gelen olayda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı YARALI SAYISI VE GELİŞMELER EKLENDİ

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'da bir binada patlama meydana geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay

En Çok Okunan Haberler

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Televizyon spikeri düğününde haber sundu

Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...

Bütün savaş uçaklarından sorumlu general Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor

Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor

Takla atarak durabildi! İstanbul'da bu sabah

Takla atarak durabildi! İstanbul'da bu sabah

Celal Şengör: İnsanları gömmek aptalca

Sözleri yine sosyal medyayı karıştıracak!

Diyarbakır'da akıl almaz kaza!

İnmek için kapıyı açtı, araçlar birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.