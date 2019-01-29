GÜNCELLEME - Hatay'da bir binada patlama meydana geldi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki katlı binada meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki bir binada henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonrası olay yerine itfaiye, jandarma, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle büyük hasar oluşan, bazı bölümleri de yıkılan binada ekipler arama ve kurtarma çalışması yaptı.

Yapılan çalışmalarda 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Olayda yaralanan 6 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazan dairesinden dumanların yükseldiği görülen binada itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı binada ve çevrede inceleme yaptı. Patlamanın neden meydana geldiğinin yapılacak teknik inceleme sonrası belirleneceği bildirildi.

Bu arada, patlama nedeniyle olay yerinin yakınlarındaki diğer evlerde ve çevredeki araçlarda da hasar meydana geldi.

Öte yandan, mahalle sakini İsmail Taze, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde şiddetli bir patlama sesi duyduklarını anlatarak, "Patlamanın nerede olduğunu öğrenip oraya koştuk. İlk olarak yaralıları çıkarttık. Geldiğimizde her yer kötüydü. Yarası ağır olmayanları kendi imkanımızla hastaneye götürdük. Durumu ağır olanları ise ambulans götürdü." dedi.