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GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

07.08.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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