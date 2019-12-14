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GÜNCELLEME - Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 15:30 | Son Güncelleme

Vali Rahmi Doğan: - "İSDEMİR'de yüksek fırında meydana gelen patlamada ölü ya da yaralı yok. Gerekli müdahaleler yapılıyor" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikasında (İSDEMİR) patlama meydana geldi.

Sarıseki Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından fabrikadan yoğun dumanlar yükseldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın fabrikadaki 4 yüksek fırından birinde ilk belirlemelere göre yaşanan delinme sonucu meydana geldiğini söyledi.

İSDEMİR ve İskenderun Belediyesi itfaiye ekiplerinin duruma müdahale ettiğini belirten Doğan, "İSDEMİR'de yüksek fırında meydana gelen patlamada ölü ya da yaralı yok. Gerekli müdahaleler yapılıyor." dedi.

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