HABER
  4. GÜNCELLEME - Hatay'da derede kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

GÜNCELLEME - Hatay'da derede kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 16:34 | Son Güncelleme

CESEDİN BULUNMASI EKLENDİ

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 15 Ocak'ta balık avladığı derede kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Karasu Deresi'nde 3 gün önce kayıkla balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Riyad Gümüş (60), AFAD ve Konya Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince arandı.

Çalışmalarını Gümüş'e ait kayık ve ağ malzemelerinin bulunduğu Arpahan Mahallesi mevkisinde kıyıdan ve su altından yoğunlaştıran ekiplere vatandaşlar da destek verdi.

Çalışmalar sonucu Gümüş'ün cansız bedenine, kayık ve ağ malzemelerinin bulunduğu bölgenin yaklaşık 500 metre ilerisindeki sazlık alanda ulaşıldı.

Gümüş'ün cenazesi otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!İç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!
Bingöl’de kayak merkezi, tatille birlikte dolduBingöl’de kayak merkezi, tatille birlikte doldu
Erdoğan tedavisini üstlendi; Taha'nın tedavisi başladıErdoğan tedavisini üstlendi; Taha'nın tedavisi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bulundu hatay Kayıp balıkçı

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tatilciler akın etti, kayak merkezi doldu taştı

Tatilciler akın etti, kayak merkezi doldu taştı

Son dakika... Seyir halindeki metrobüste yangın! Seferler aksıyor

Metrobüste panik anları! Dumanlar yükseldi

Kazaya yardım etmek için durup araçtan inenlere otomobil çarptı: 3’ü ağır 9 yaralı

Kazaya yardım için duranlara araç çarptı! Çok sayıda yaralı

Kameradaki kişinin kayıp Gülistan Doku olduğu netleşti

Kameradaki kişinin kayıp Gülistan Doku olduğu netleşti

Sosyal medyada tanıştılar, sonrası korkunç! Yalın ayak kaçarken kameraya yakalandı

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Eskişehir'deki tramvay tacizcisi tutuklandı

Tamvayda kadınların kabusu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.