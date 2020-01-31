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GÜNCELLEME - Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

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Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.

Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken fırtınada sürüklendi.

Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturdu.

Fabrikadan demir yüklemek için açıkta beklerken fırtınada sürüklendiği belirtilen gemide 10 kişilik mürettebat olduğu öğrenildi.

Geminin kurtarılması için fırtına ve sağanağın dinmesinin beklendiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dörtyol fırtına gemi hatay

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