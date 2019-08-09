GÜNCELLEME - Hatay'da mühimmat deposundaki patlama

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamaların ardından yetkililer alanda inceleme yaptı.

Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadı yakınlarındaki askeri mühimmat deposunda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamalar aralıklarla sabaha kadar devam etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, patlamaların ardından soğutma çalışması yaptı.

İlk belirlemelere göre, patlamalarda ölen ya da yaralanan olmadı, deponun bazı bölümlerinde ve çevredeki binalarda hasar oluştu.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yetkililer, patlamanın gerçekleştiği alanda inceleme gerçekleştirdi.

Öte yandan polis ekipleri, patlamanın etkisiyle etrafa savrulan mühimmat ve şarapnel parçalarını topladı.

