GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı Soğukoluk yaylası mevkisindeki ormanlık alanda, elektrik trafosunun patlaması sonucu kopan kablolardan çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.
Yangına 7 helikopter, 4 uçak, 47 arazöz, 3 dozer, iki greyder, 10 teknik eleman ve 250 söndürme işçisiyle müdahale edilmeye başlandı.
Yangın, Belen ilçesinin kırsal alandaki bazı mahallelerini de tehdit ediyor.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, alınan orman yangını ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine hızla intikal ederek çalışmalara başladığını belirtti.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirten Ketmen, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiğini söyledi.
- Vatandaşların tahliyesi kararı
Yangının bölgedeki elektrik trafosunun patlaması sonucu kopan kabloların çıkardığı kıvılcımlardan kaynaklandığını ifade eden Ketmen, "Soğukoluk yaylasında bulunan risk altındaki hanelerdeki vatandaşlarımızın dumandan etkilenmemesi için jandarma aracılığıyla tahliye edilmesi talep edildi. Ayrıca yangın mahalline giden yollar tedbir amaçlı ve yangınla mücadele organizasyonunu engellememesi amacıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.
Ketmen, şu ana kadar can kaybı ve yaralanma olmadığını da sözlerine ekledi.
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