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GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 23:06 | Son Güncelleme

Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Karlısu ve Kisecik mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopter, 16 arazöz, 16 su tankı, 1 kepçe, 2 dozer, 1 greyder ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin 6 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay orman yangını

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