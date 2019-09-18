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GÜNCELLEME - Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

Antakya'da tüfekle vurulan 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı DETAYLAR EKLENDİ

Hatay'ın Antakya ilçesinde tüfekle vurulan 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde Nihat D, erkek kardeşine istedikleri Bilem Doğru'nun başka biriyle nişanlandığını öğrendi.

Bunun üzerine genç kızın evine giden Nihat D, burada düğün hazırlığı için bulunan iki ailenin mensuplarına yaşadıkları tartışmanın ardından tüfekle ateş açtı.

Yaralanan 6 kişiden Bilem Doğru olay yerinde, ağabeyi İbrahim Doğru ve nişanlısı Mahmut Afsal ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan Doğru'nun annesi ve babası ile Afsal'ın annesi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Firari Nihat D. ile beraberindeki iki kişinin arandığı öğrenildi.

GÜNCELLEME - Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

- Antakya'da tüfekle vurulan 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı DETAYLAR EKLENDİ

Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
3 ölü cinayet hatay

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