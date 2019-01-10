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GÜNCELLEME - Hatay'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 19:05 | Son Güncelleme

Torbacılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Hatay'da uyuşturucu satan torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satışı yapan "torbacılara" yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip yaptı.

Ekiplerin merkez Antakya ilçesinde şüphelilerin adreslerine gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramda da 131 gram esrar, bin 113 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 11'i çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 3 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNCELLEME - Hatay'da uyuşturucu operasyonu

- Torbacılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu
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hatay operasyon uyuşturucu

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