GÜNCELLEME - Hatay'daki DEAŞ operasyonu

Hatay'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin 3 gün önce terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına aldığı 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar tamamı daha sonra çıkarıldıkları Hatay Adliyesinde, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

- Olay

Polis 30 Nisan'da, Antakya, İskenderun, Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde 1 Mayıs öncesinde eylem yapabilme ihtimali olan, Türkiye'de örgütsel irtibatları bulunan, eleman temini alanında faaliyet yürüten, sınırdan yasa dışı geçişleri organize eden ve bu kişilerin yurt içinde farklı illere gönderilmesini sağlayanların yakalanmasına yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına almıştı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, dijital materyal ve dokümanlar da ele geçirilmişti.

