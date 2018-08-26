GÜNCELLEME - Hatay'daki orman yangını

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kisecik Mahallesi Radar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 36 arazöz, 16 su tankı, 3 greyder, 8 dozer, 20 itfaiye ve ilk müdahale aracı 6 pikap ve 300 söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, alınan orman yangını ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine hızla intikal ederek çalışmalara başladığını belirtti.

Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangının yapılan müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade eden Ketmen, yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Ekiplerin alevleri tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ketmen, yangının bölgede çobanların veya kaçak avcıların yaktığı ateşten çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını sözlerine ekledi.



