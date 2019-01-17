GÜNCELLEME - Hatay'daki uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Antakya, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu yerlerde yapılan aramada 815 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.