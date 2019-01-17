HABER

GÜNCELLEME - Hatay'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 22:38 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Antakya, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu yerlerde yapılan aramada 815 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNCELLEME - Hatay'daki uyuşturucu operasyonu

- Gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 gözaltı hatay operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Kan donduran ifadeler! Arka arkaya itiraf etti!

Kan donduran ifadeler! Arka arkaya itiraf etti!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu! Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

CHP’li Burak Erbay'dan yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

İstanbul Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın paniği

İstanbul'da yangın paniği!

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

FETÖ üyeliğinden hapis yatıp beraat etmişti: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.