GÜNCELLEME - Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 100'ü gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen ve 77 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 5'inin pilot olduğu belirtildi.
Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tamamı muvazzaf şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında şu ana kadar 100 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Zanlıların Ankara'ya getirileceği, firarilerden 2'sinin yurt dışında olduğu, bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım
Adnan Oktar'ın kedicikleri neden birbirine benziyor? İşte yanıtı
Dünyayı ayağa kaldıran tehdit: Sonuçlarına katlanırsınız
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: Bahçeli'nin sözleri memnuniyet verici
Tüm ülke 'deve kuşu' canisinin peşinde!
Anoreksiya hastası kadın sadece 17 kilo!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum