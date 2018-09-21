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GÜNCELLEME - Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturması kapsamında, muvazzaf 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı - Ankara merkezli 16 ilde başlatılan operasyon kapsamında, zanlılardan 100'ü gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 100'ü gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen ve 77 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 5'inin pilot olduğu belirtildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tamamı muvazzaf şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 100 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlıların Ankara'ya getirileceği, firarilerden 2'sinin yurt dışında olduğu, bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Muvazzaf

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