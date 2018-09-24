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GÜNCELLEME - Hava Kuvvetleri personeline yönelik FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:09 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 110 şüpheliden 107'si hakkında ek gözaltı süresi alındı EK GÖZALTI KARARI EKLENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf 107 şüpheli hakkında ek gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf 110 şüpheliden yakalanan 107 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Ankara Adliyesine getirildi.

Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıların ek gözaltı süresi kararı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheliler için ek gözaltı kararı verdi. Bu işlemin ardından zanlılar, yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen ve 77 astsubay hakkında 21 Eylül Cuma günü gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tamamı muvazzaf şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlatmış, bunlardan 107'sini gözaltına almıştı.

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