GÜNCELLEME - Hava Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma

Ankara merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 36 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibatı tespit edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 33'ü üsteğmen, 3'ü teğmen 36 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9'u eski pilot olan şüphelilerin 21'ini gözaltına aldı.
Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların ise ifade işlemleri için Ankara'ya getirildiği öğrenildi.
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