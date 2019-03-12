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GÜNCELLEME - HDP seçim bürosu açılışındaki "terör propagandası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 17:59 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, HDP'nin seçim bürosu açılışında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - HDP seçim bürosu açılışındaki "terör propagandası"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, HDP'nin seçim bürosu açılışında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Hereke Mahallesi'nde HDP'nin seçim bürosu açılışında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan R.B, D.A, C.T, H.P, H.B, İ.B, Ö.K, Ö.A, F.T, U.G, E.Ç. ve Y.Ç'nin Körfez İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yukarı Hereke Mahallesi'nde önceki gün HDP'nin seçim bürosu açılışında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma 10 kişiyi gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye çıkmıştı.

HDP seçim bürosu açılışındaki

HDP seçim bürosu açılışındaki

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Anahtar Kelimeler:
Adli Kontrol HDP Kocaeli terör propagandası

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