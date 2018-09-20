HABER

GÜNCELLEME - HDP'li ilçe başkanı uyuşturucu operasyonunda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 19:43 | Son Güncelleme

HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya ve eşi, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Kızılkaya tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MARDİN (AA) - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya tutuklandı, eşi Hüsna Kızılkaya ise serbest kaldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen HDP Savur İlçe Başkanı Kızılkaya ve eşini takibe aldı.

Savur'dan İzmir'e giden Kızılkaya çiftini takip eden polis, ailenin araçlarında ve kaldıkları adreslerde yapılan aramada 40 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların savcılıklardaki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan HDP Savur İlçe Başkanı Kızılkaya tutuklanırken eşi Hüsna Kızılkaya serbest kaldı.

Kızılkaya çiftinin İzmir'de durdurulan aracının depo kısmında yapılan aramada 4 kilo 550 gram esrar, Savur ilçesine bağlı Pınardere Mahallesi'nde bulunan ikametinde ve müştemilatlarda yapılan aramada ise 36 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Lyrboton Kome Antik Kenti ziyarete açıldıLyrboton Kome Antik Kenti ziyarete açıldı
Rektör Prof. Dr. Karamustafa, toplu tebrik programı düzenlediRektör Prof. Dr. Karamustafa, toplu tebrik programı düzenledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP'li ilçe başkanı uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da iş isteyen genç olumsuz yanıt alınca milletvekillerinin önünde kendini yaktı!

Şanlıurfa'da iş isteyen genç olumsuz yanıt alınca milletvekillerinin önünde kendini yaktı!

Kritik MGK toplantısından operasyon sinyali çıktı!

Kritik MGK toplantısından operasyon sinyali çıktı!

Şanlıurfa'da milletvekillerinden iş isteyen bir genç kendini yaktı

Şanlıurfa'da milletvekillerinden iş isteyen bir genç kendini yaktı

Trump'tan OPEC ülkelerine tehdit gibi petrol uyarısı: Biz olmasak...

Trump'tan OPEC ülkelerine tehdit gibi petrol uyarısı: Biz olmasak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinliğinde Phantom 4 savaş uçağına bindi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST etkinliğinde Phantom 4 savaş uçağına bindi!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.