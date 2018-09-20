GÜNCELLEME - HDP'li ilçe başkanı uyuşturucu operasyonunda yakalandı

MARDİN (AA) - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya tutuklandı, eşi Hüsna Kızılkaya ise serbest kaldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen HDP Savur İlçe Başkanı Kızılkaya ve eşini takibe aldı.

Savur'dan İzmir'e giden Kızılkaya çiftini takip eden polis, ailenin araçlarında ve kaldıkları adreslerde yapılan aramada 40 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların savcılıklardaki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan HDP Savur İlçe Başkanı Kızılkaya tutuklanırken eşi Hüsna Kızılkaya serbest kaldı.

Kızılkaya çiftinin İzmir'de durdurulan aracının depo kısmında yapılan aramada 4 kilo 550 gram esrar, Savur ilçesine bağlı Pınardere Mahallesi'nde bulunan ikametinde ve müştemilatlarda yapılan aramada ise 36 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

