GÜNCELLEME - Heybeliada'da orman yangını

İSTANBUL (AA) - Heybeliada'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Heybeliada'nın güneybatı kısmındaki Çam Limanı mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Heybeliada İftaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 15.00 sularında çıkan yangında, 1 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Yangının, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16.30’da kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Söndürme çalışmalarına 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 orman itfaiyesi ekibinin müdahale ettiği aktarılan açıklamada, yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

