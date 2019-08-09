GÜNCELLEME - Hindistan'da aşırı yağışlar etkisini sürdürüyor

Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sellerde dünden bu yana 22 kişi yaşamını yitirdi.

NDTV kanalının haberine göre, eyalet hükümeti yetkilileri, yoğun yağışların yol açtığı seller nedeniyle dünden bu yana en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Havaalanı yetkilileri, Kochi şehrinde bulunan Cochin Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin şiddetli yağışlar yüzünden pazar günü yerel saatle 15.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı.

Periyar Nehri ve havalimanı yakınlarındaki kanalda su seviyesinin yükseldiği belirtildi.

Eyalet hükümeti tarafından Wayanad, Idukki, Malappuram ve Kozhikode dahil 9 bölgede çok şiddetli yağış olasılığına karşı kırmızı alarm verildi.

Kerala Eyalet Afet Yönetimi yetkilileri, sellerin vurduğu bölgelerden tahliye edilen 22 binden fazla kişinin, sel mağdurları için açılan 315 yardım kampına yerleştirildiğini bildirdi.

Eyaletin 14 bölgesinde eğitime ara verildiği duyuruldu.

- Toprak kaymasında enkaz altında kalan 100 kişi kurtarıldı