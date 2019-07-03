HABER

GÜNCELLEME - Hindistan'da baraj taştı: 12 ölü, 11 kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 19:11 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir barajda şiddetli yağışların etkisiyle oluşan taşkında en az 12 kişi hayatını kaybetti ÖLÜ ve KAYIP SAYISI GÜNCELLENDİ

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir barajda şiddetli yağışların etkisiyle oluşan taşkında en az 12 kişinin öldüğü, kaybolan 11 kişiye henüz ulaşılamadığı bildirildi.

Eyalet yetkilisi Datta Bhadakawad, Ratnagiri bölgesindeki yoğun yağışın dün akşam Tiware Barajı'nda neden olduğu taşkında 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, bir kişinin de kurtarıldığını belirtti. Bhadakawad, kayıp 11 kişiye ise henüz ulaşılamadığını söyledi.

Taşkın nedeniyle civardaki 7 köyün sular altında kaldığı, en az 12 evin yıkıldığı ve 20 aracın sürüklendiği kaydedildi.

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Sahada hükümet yetkilileri, emniyet güçleri ve gönüllülerden oluşan ilave kurtarma ekiplerinin de görev yaptığı ifade edildi.

Haber ajansı IANS'ın haberinde, 19 yıllık barajda sızıntı belirtileri görüldüğü ve yerel yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiği ancak onarım yapılmadığı iddiası yer aldı.

PARTNERYeşilçam oyuncusu ünlü şarkıcının annesi çıktı!Yeşilçam oyuncusu ünlü şarkıcının annesi çıktı!
Tahnitli hayvanlar, kamyonetle nakledildiTahnitli hayvanlar, kamyonetle nakledildi
İzmir’de bulunamadı, tüm yurtta aranıyorİzmir’de bulunamadı, tüm yurtta aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baraj Hindistan sel

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışıp, bıçaklayan şüpheli yakalandı

Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışmıştı! Yeni gelişme

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

Karamollaoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı sistemi açıklaması

Mardin'de çocuğunun gözü önünde eski eşini darp edip, bıçaklayan koca tutuklandı

Eski eşine dehşeti yaşatan koca hakkında karar verildi

Kızıyla görüşmek istedi diye kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Kan donduran telefon! Oğlunu arayıp eve çağırdı, sonrası korkunç

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Kalaycılık mesleği son demlerini yaşıyor!

61 yıldır vazgeçmiyor ama... Yakında tarih olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.