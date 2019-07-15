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GÜNCELLEME - Hindistan'da bina çöktü: 14 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

Solan kentinde çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 14 kişi yaşamını yitirdi ÖLÜ SAYISI VE DETAYLAR GÜNCELLENDİ

Hindistan'ın kuzeyinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, şiddetli yağışların etkili olduğu Himachal Pradesh eyaletinin Solan kentinde 4 katlı bir bina çöktü.

Yetkililer, enkaz altında kalan kişilerden 13'ü asker 1'i sivil 14 kişi yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kurtarılan 28 kişi tedavi için yakınlardaki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da muson yağmurlarının etkili olduğu haziran-eylül sezonunda, kötü inşa edilmiş duvar ve binalar sık sık çöküyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enkaz Himachal Pradesh Hindistan

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