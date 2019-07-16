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GÜNCELLEME - Hindistan'da bina çöktü: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:55 | Son Güncelleme

Mumbai'de çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kurtarılmayı bekliyor ÖLÜ SAYISI ve DETAYLAR EKLENDİ

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de 4 katlı bir binanın çöktüğü, 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Mumbai'ye bağlı Dongri'de en az 100 yıllık 4 katlı bina çöktü.

İtfaiye ve Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri, enkaz altında kalan 2 kişinin cesetlerine ulaştı. 40'tan fazla kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

En az 100 yıllık binanın bitişiğindeki binalar da itfaiye ekiplerince güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

- "Geciktirilip geciktirilmediğini anlayacağız"

Maharaştra Eyalet Başbakanı Devendra Fadnavis, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın çok eski ve kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu söyledi.

Fadnavis, "Olayla ilgili soruşturmadan sonra kentsel dönüşümün geciktirilip geciktirilmediğini anlayacağız." dedi.

Dünyanın en kalabalık kentlerinden Mumbai'de, bina güvenliği temel sorunlardan biri olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dongri Hindistan Maharaştra Eyalet Başbakanı Devendra Fadnavis Mumbai

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