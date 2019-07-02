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GÜNCELLEME - Hindistan'da çöken duvarlar 27 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 12:06 | Son Güncelleme

Maharaştra eyaletinde, şiddetli muson yağmurlarının etkisiyle çöken duvarlar 27 kişinin ölümüne, 50'den fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, YARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai kenti ve civarında şiddetli muson yağmurlarının etkisiyle çöken duvarların 27 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, Mumbai'nin Malad bölgesinde bir duvarın çökmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi yaralandı.

Pune kentindeki Ambegaon bölgesinde bir duvarın çökmesi sonucu 6 işçi ölürken, Kalyan şehrinde de bir okul duvarının iki evin üzerine çökmesiyle aralarında 3 yaşında bir erkek çocuğunun da bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Maharaştra eyaleti Başbakanı Devendra Fadnavis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ölenlerin ailelerine taziyede bulundu ve yaralılara acil şifalar diledi.

Çöken duvarların altında kalarak yaşamını yitirenlerin ailelerine 500 bin rupi (yaklaşık 7 bin 250 dolar) tazminat ödeneceğini duyuran Fadnavis, şiddetli yağışların etkili olduğu bölgelerde vatandaşlardan evde kalmalarını ve dışarı çıkmamalarını istedi.

- Şiddetli yağışlar Mumbai'de hayatı felç etti

Mumbai'de sağanağın yol açtığı sel suları kara, hava ve demir yolu trafiğinde aksamalara neden oldu.

Demir yolu hattının sel suları altında kalması nedeniyle şehir içi ve şehirler arası tren seferleri iptal edildi. Mumbai Uluslararası Havaalanı kalkışlı 52 uçuş iptal edilirken, 54 uçuş da civardaki havaalanlarına yönlendirildi.

Yağışların devam etme ihtimaline karşılık bugün Mumbai genelinde eğitime ara verildi.

Öte yandan, kentte bir nehrin taşmaya başlaması nedeniyle nehir civarında yaşayan bin kişi tahliye edildi.

Maharaştra eyaletinde hafta sonu bir sitenin otoparkını çevreleyen duvarın yağışın etkisiyle çökmesi sonucu 16 kişi ölmüştü.

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Duvar çöktü Hindistan Maharaştra eyaleti Mumbai

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