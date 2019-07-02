GÜNCELLEME - Hindistan'da çöken duvarlar 27 can aldı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai kenti ve civarında şiddetli muson yağmurlarının etkisiyle çöken duvarların 27 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, Mumbai'nin Malad bölgesinde bir duvarın çökmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi yaralandı.

Pune kentindeki Ambegaon bölgesinde bir duvarın çökmesi sonucu 6 işçi ölürken, Kalyan şehrinde de bir okul duvarının iki evin üzerine çökmesiyle aralarında 3 yaşında bir erkek çocuğunun da bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Maharaştra eyaleti Başbakanı Devendra Fadnavis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ölenlerin ailelerine taziyede bulundu ve yaralılara acil şifalar diledi.

Çöken duvarların altında kalarak yaşamını yitirenlerin ailelerine 500 bin rupi (yaklaşık 7 bin 250 dolar) tazminat ödeneceğini duyuran Fadnavis, şiddetli yağışların etkili olduğu bölgelerde vatandaşlardan evde kalmalarını ve dışarı çıkmamalarını istedi.

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