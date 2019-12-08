HABER

GÜNCELLEME - Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü, 50 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 21:55 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

ANKARA/YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

India Today'in haberine göre, başkentin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu'nda bulunan 5 katlı bir karton fabrikasında saat 05.30 civarında yangın çıktı.

Yolun çok dar olması nedeniyle itfaiyecilerin müdahalede zorlandıkları yangında, 43 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Delhi İtfaiye Hizmetleri Direktörü Atul Gard, yangına 50'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği bilgisini paylaştı.

Gard, fabrikada çok miktarda yanıcı maddenin bulunduğunu vurgulayarak, fabrikada yangın tahliye çıkışı ve yangın söndürme ekipmanlarının bulunmadığını söyledi.

Yeni Delhi polisi, yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, fabrika sahibini "taksirle adam öldürmeye sebebiyet verme" ve "yangın söndürme ekipmanları bulundurmama" suçlamalarıyla gözaltına aldı.

Yangının elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Yetkililer, yaşamını yitiren işçilerin ailelerine kişi başı yaklaşık 2800 dolar tazminat ödeneceğini açıkladı.

Antalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandıAntalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandı
Kadıköy’deki Las Tesis Eylemine Müdahale: 7 Kadın Gözaltına AlındıKadıköy’deki Las Tesis Eylemine Müdahale: 7 Kadın Gözaltına Alındı
Sultanbeyli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandıSultanbeyli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan yangın

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

CHP'den ihraç edilmişti! Yeni parti kararı

CHP'den ihraç edilmişti! Yeni parti kararı

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Sivas'ta feci ölüm! Arkadaşları gözlerine inanamadı

Sivas'ta feci ölüm! Arkadaşları gözlerine inanamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD ve Rusya'ya çağrı

Türkiye'den ABD ve Rusya'ya çağrı

Zonguldak'ta kafa kafaya facia! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Trump: "Kuzey Kore lideri düşmanca davranırsa kaybedecek şeyi çok"

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi

Polis oradan ayrılmıyor! Talimat verildi

Fındık fabrikasında korkutan yangın!

Fındık fabrikasında korkutan yangın!

Kadıköy'de 'danslı gösteri' gerilimi! Polis müdahale etti

Kadıköy'de 'danslı gösteri' gerilimi! Polis müdahale etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.