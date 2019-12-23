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GÜNCELLEME - Hindistan'da iktidardaki BJP eyalet seçimlerini kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 21:58 | Son Güncelleme

Carkhand, BJP'nin son bir yılda Racastan, Madya Pradeş, Çatisgarh ve Maharaştra'dan sonra kaybettiği beşinci, mayıs ayında ikinci kez iktidara geldikten sonra kaybettiği ikinci eyalet oldu DETAYLAR EKLENDİ

Hindistan'ın doğusundaki Carkhand eyaletinde yapılan parlamento seçimlerinde Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP), hükümet kurabilecek çoğunluğu sağlayamadı.

Hindistan Seçim Komisyonunun ilan ettiği sonuçlara göre, eyalette ipi göğüsleyen taraf, aralarında muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) de bulunduğu Carkhand Kurtuluş Cephesi (JMM) öncülüğündeki üçlü ittifak oldu.

Kasım ayının 30'unda başlayan ve 20 Aralık'ta tamamlanan seçimlerde JMM 30, INC 16 ve Ulusal Halk Partisi (RJD) bir sandalye elde etti. Bu kapsamda üç partiden oluşan ittifak, toplam 47 sandalye kazanarak hükümeti kurabilecek çoğunluğu sağladı.

BJP ve Tüm Carkhand Öğrenci Birliği (AJSU) ise 27 sandalye elde edebildi. BJP'nin sandalye sayısı bir önceki seçime göre 12 azalarak 25'e düştü.

Carkhand, BJP'nin son bir yıl içerisinde Racastan, Madya Pradeş, Çatisgarh ve Maharaştra'dan sonra kaybettiği beşinci, mayıs ayında ikinci kez iktidara geldikten sonra kaybettiği ikinci eyalet oldu.

Başbakan Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, JMM lideri Hemant Soren'i ve üçlü ittifakı tebrik etti.

INC'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Sonya Gandi'nin, Carkhand halkını tebrik ettiği bildirildi. Açıklamada, Gandi'nin, "Bu yetkiyle insanlar BJP'nin toplumu kast ve dini hatlara bölme çabalarını yendi." ifadesini kullandı.

81 sandalyeli parlamentoda hükümet kurabilmek için 41 sandalyeye sahip olmak gerekiyor. BJP ve AJSU, 2014'te yapılan seçimlerde 42 sandalye kazanarak koalisyon hükümeti kurmuştu.

Carkhand seçimleri her ne kadar yerel nitelikli olsa da sonuçlar son günlerde vatandaşlık yasasındaki değişikliğe karşı geniş çaplı protestolara sahne olan ülkede, Modi ve BJP'nin Hindu milliyetçisi politikalarına yönelik halk desteğinin azaldığının işareti olarak görülüyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 23 kişi hayatını kaybetmişti.

- Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
BJP eyalet Hindistan Modi seçim

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