GÜNCELLEME - Hindistan'da iktidardaki BJP eyalet seçimlerini kaybetti

Hindistan'ın doğusundaki Carkhand eyaletinde yapılan parlamento seçimlerinde Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP), hükümet kurabilecek çoğunluğu sağlayamadı.

Hindistan Seçim Komisyonunun ilan ettiği sonuçlara göre, eyalette ipi göğüsleyen taraf, aralarında muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) de bulunduğu Carkhand Kurtuluş Cephesi (JMM) öncülüğündeki üçlü ittifak oldu.

Kasım ayının 30'unda başlayan ve 20 Aralık'ta tamamlanan seçimlerde JMM 30, INC 16 ve Ulusal Halk Partisi (RJD) bir sandalye elde etti. Bu kapsamda üç partiden oluşan ittifak, toplam 47 sandalye kazanarak hükümeti kurabilecek çoğunluğu sağladı.

BJP ve Tüm Carkhand Öğrenci Birliği (AJSU) ise 27 sandalye elde edebildi. BJP'nin sandalye sayısı bir önceki seçime göre 12 azalarak 25'e düştü.

Carkhand, BJP'nin son bir yıl içerisinde Racastan, Madya Pradeş, Çatisgarh ve Maharaştra'dan sonra kaybettiği beşinci, mayıs ayında ikinci kez iktidara geldikten sonra kaybettiği ikinci eyalet oldu.

Başbakan Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, JMM lideri Hemant Soren'i ve üçlü ittifakı tebrik etti.