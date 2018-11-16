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GÜNCELLEME - Hindistan'da kasırga

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 19:36 | Son Güncelleme

Kasırgada 23 kişi öldü ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Hindistan'ın güneyinde etkili olan kasırgada 23 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer, Tamil Nadu eyaletinin sahil kesimlerini vuran Gaja kasırgasında 23 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda evin hasar gördüğünü ve 82 binin üzerinde kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Tamil Nadu eyaleti başbakanı Edappadi K Palaniswami, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kasırgadan zarar görenlere her türlü yardımın ulaştırılacağını ifade etti.

Rüzgar hızı saatte 110-120 kilometreye çıkan kasırga nedeniyle bölgeye elektrik verilemezken, okullarda eğitim öğretime ara verildi ve balıkçılardan denize açılmamaları istendi.

Hindistan'ın Orissa eyaletinde 1999 yılında meydana gelen kasırgada 15 binin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gaja Hindistan kasırga

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