HABER

GÜNCELLEME - Hindistan'da otobüs kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 20:44 | Son Güncelleme

Kazada 55 kişi hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

HAYDARABAD (AA) - Hindistan'ın iç kesimlerindeki Telangana eyaletinde dini törenden dönen yolcuları taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 55 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, eyalet başkenti Haydarabad'a 190 kilometre uzaklıktaki kutsal Hindu tapınağı Anjaneya Svamy'e yaptıkları ziyaretten dönen kafileyi taşıyan otobüsün, Jagtiyal bölgesinde şarampole devrildiğini belirtti.

Kazada 4'ü çocuk 55 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Otobüsün kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hindistan'da yılda ortalama 150 bin kişi yol kazalarında hayatını kaybediyor.

PARTNERKadir’in dönüşüKadir’in dönüşü
AK Partili Turan: Bırakın krizi, çalışan insan emeğinin karşılığını buluyorAK Partili Turan: Bırakın krizi, çalışan insan emeğinin karşılığını buluyor
ABD saldırı sayısını açıkladı, Türkiye ateşkes çağrısı yaptı! BM'de peş peşe açıklamalar!ABD saldırı sayısını açıkladı, Türkiye ateşkes çağrısı yaptı! BM'de peş peşe açıklamalar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan otobüs kazası

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı! İşte boşanma davasından detaylar

Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı! İşte boşanma davasından detaylar

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Türkiye bu seri katili konuşuyor! 13 kişinin katil zanlısı güvenlik nedeniyle Trabzon'a nakledildi

Türkiye bu seri katili konuşuyor! 13 kişinin katil zanlısı güvenlik nedeniyle Trabzon'a nakledildi

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Yalova Teşkilatı toplu olarak istifa etti

İYİ Parti Yalova Teşkilatı toplu olarak istifa etti

Velayet dramı! Annesine verilmek istenen küçük kız babasından ayrılmamak için polise yalvardı!

Velayet dramı! Annesine verilmek istenen küçük kız babasından ayrılmamak için polise yalvardı!

Rusya’dan Türkiye hakkında suçlama gibi İdlib açıklaması

Rusya’dan Türkiye hakkında suçlama gibi İdlib açıklaması

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

ABD saldırı sayısını açıkladı, Türkiye ateşkes çağrısı yaptı! BM'de peş peşe açıklamalar!

ABD saldırı sayısını açıkladı, Türkiye ateşkes çağrısı yaptı! BM'de peş peşe açıklamalar!

Şehit Özel Harekat Polisi Bayram Çiçek'in babaannesinin tabunu özel harekat polisleri taşıdı

Şehit Özel Harekat Polisi Bayram Çiçek'in babaannesinin tabunu özel harekat polisleri taşıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.