GÜNCELLEME - Hindistan'da protestolar sürüyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı protesto gösterisi düzenleniyor. Hint yerel basınındaki haberlere göre, başkentin kuzeydoğusunda yer alan Silampur ve Jafrabad bölgesinde yasa değişikliğini protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Silampur'da polis, göstericilere karşı lathi copu (Hindistan polisi tarafından kullanılan bambudan yapılan uzun cop) ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunurken, protestocular polise taş fırlattı. Olaylar sırasında iki polis memuru yaralanırken, yoldaki araçlar hasar gördü. Yollarda lastik ve çeşitli eşyaları yakan protestocular, Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik ve Ulusal Vatandaşlık Sicili (NRC) karşıtı sloganlar attı. Bölgedeki 7 metro istasyonunun giriş ve çıkışları olaylar sebebiyle kapatıldı. Öte yandan bazı yerel basın organlarında, göstericilerin, bir polis noktasını ateşe verdiği iddia edildi.

Jafrabad bölgesinde de göstericiler ile polis arasında arbedeler yaşandı. Polis, protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale de bulunurken, göstericiler polise taş attı. - 29 üniversitede protesto düzenlendi Pazar akşamı Jamia Millia Islamia (JMI) ve Aligarh Müslüman Üniversitesi (AMU) öğrencilerine uygulanan polis şiddeti sonrası başlayan protestolara Delhi, Maharaştra, Karnataka, Kerala, Uttar Pradeş, Assam, Batı Bengal, Telangana, Tamil Nadu eyaletleri ile Çandigarh ve Puduçeri birlik toprağındaki üniversite öğrencileri katıldı. Ülke genelinde 9 eyalet ve 2 birlik toprağındaki 29 üniversitede protestolar düzenlendi. - Kerala'da 230 kişi gözaltına alındı Ülkenin güneyindeki Kerala’da aralarında siyasi partilerin de olduğu yaklaşık 30 sivil toplum örgütü eyalet genelinde dükkan kapatma çağrısı yaptı. Kerala'nın bazı bölgelerinde yasaya karşı gösteriler devam ederken, eyalet genelinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Protestolarda göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşanırken, yetkililer, 230 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.