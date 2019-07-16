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GÜNCELLEME - Hindistan'da sel 67 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 23:37 | Son Güncelleme

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğu kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 67 kişi yaşamını yitirdi - Sellerden yaklaşık 9 milyon kişi etkilendi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ ve AYRINTILAR EKLENDİ

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda son birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 67 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle Uttar Pradeş eyaletinde 6, Assam eyaletinde 22, Bihar eyaletinde 33, Mizoram eyaletinde 5, Meghalaya eyaletinde de 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yetkililer, sel durumunun en yüksek kategoriye çıkarıldığı Bihar, Uttar Pradeş ve kuzeydoğu eyaletlerinde yaşanan sellerden yaklaşık 9 milyon kişinin etkilendiğini ve yaklaşık 300 bin kişinin yardım kamplarına yerleştirildiğini bildirdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), bu bölgelere tüm yılda düşen toplam muson yağmurlarının yaklaşık yüzde 40'ının son 10 günde yağdığını belirtti. IMD, bu bölgelerde daha fazla yağış beklendiği uyarısında bulundu.

Assam ve Bihar eyaletlerinde, silahlı kuvvetler, halkı hükümet tarafından kurulan geçici yardım kamplarına tahliye etmek için görevlendirildi.

Meghalaya'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında yollar ve bazı kamu binaları hasara uğradı.

Mizoram'da nehir sularının taşması sonucu 32 köy sular altında kaldı, en az bin aile tahliye edildi.

Assam'da yer alan Kaziranga Ulusal Parkı'nın yüzde 90'dan fazlası sular altında kalırken, aralarında bir fil ve dört gergedanın olduğu 30 hayvanın telef olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan sel

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