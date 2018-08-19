GÜNCELLEME - Hindistan'da yağışlar can almaya devam ediyor

Hindistan'ın Kerala eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 370 kişi hayatını kaybetti, 800 bin kişi tahliye edildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, aşırı yağışlar nedeniyle baraj ve nehirlerin taştığı, ana yolların ve köprülerin çöktüğü Kerala'da helikopterlerin de katıldığı tahliye çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, bölgede 12 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en az 370 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 800 bin kişinin sığınma merkezlerine yerleştirildiğini kaydetti.

Muson yağışlarından kaynaklanan seller, Kerala'ya bağlı 14 bölgenin 12'sini etkiledi. Sellerde binlerce hane sular altında kalırken, 32 bin 500 hektarlık tarım alanı tahrip oldu.

Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsiminde, şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Meteoroloji Kurumu yağışların yarından sonra şiddetini azaltacağı duyurdu.

