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GÜNCELLEME - Hindistan'daki Fani kasırgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

Kasırganın vurduğu Orissa eyaletinde ölü sayısı 29'a çıktı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Hindistan'da cuma günü sabah saatlerinde, 180 kilometre hızla Orissa eyaletinin Puri bölgesinde karaya ulaşan Fani kasırgasında ölenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, eyalet genelinde kasırga nedeniyle ölenlerin sayısının 29'a çıktığını bildirdi.

Orissa eyaleti Başbakanı Naveen Patnaik, kasırgadan etkilenen bölgelerde ikamet edenlere farklı miktarlarda para ve pirinç yardımı yapılacağını ifade etti.

Kasırga nedeniyle yüz binlerce kişinin susuz ve elektriksiz kaldığı bildirilirken, Patnaik, su sıkıntısının kasırganın en çok vurduğu Puri kasabasında yüzde 70 ve Bhubaneswar kentindeki yerlerde ise yüzde 40 giderildiğini kaydetti.

Patnaik, hükümetin mağdur halka, 15 gün boyunca ücretsiz yemek dağıtmak için çalışmalar yaptığını söyledi.

Kasırganın karaya ulaşmasının ardından şiddetinin nispeten azaldığı ve tropik fırtına haline dönüştüğü, hükümetin, kasırganın etkili olduğu 10 bin köy ve 52 kentsel alanda onarım çalışmalarına hız verdiği ifade edildi.

Kasırgada, eyaletin farklı bölgelerinde evler, yollar, elektrik ve iletişim ağları büyük hasar görmüştü.

Orissa eyaleti Başbakanlığından cuma günü yapılan açıklamada, eyalette bir milyondan fazla kişinin tahliye edildiği duyurulmuştu.

Eyalette önceki gün çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edilirken, okullarda eğitime ara verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fani Kasırgası Hindistan

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