GÜNCELLEME - Hindistan'daki protestolar polis yasağına rağmen sürüyor

Başkentin bazı bölgelerinde internete erişim askıya alındı. Aralarında Vodafone ve Airtel'in bulunduğu mobil telefon operatörlerinin internet ve mesaj gönderim servislerinin kısıtlandığı belirtildi.

Hint basınındaki haberlere göre, polisin yasağına rağmen Uttar Pradeş, Batı Bengal, Karnataka, Maharaştra, Bihar, Telangana ve Kerala gibi eyaletlerde yasadaki değişiklik protesto edildi.

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler, polis yasağına rağmen ülkenin çeşitli bölgelerinde sürüyor.

Yeni Delhi'de parlamento yakınındaki Jantar Mantar meydanında bir araya gelen yüzlerce kişi yasa değişikliğini protesto etti.

- Laknov'da 1 kişi hayatını kaybetti

Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Laknov'da protestocular, polisin toplanma yasağı uyarısına rağmen gösteri düzenledi.

Polis ile göstericiler arasında arbede yaşanırken, protestocular polise taş fırlattı. Çıkan olaylarda 1 gösterici hayatını kaybetti.

Göstericilerin, bir polis noktası ve aracı ile 2 otobüsü ateşe verdikleri ileri sürülürken, emniyet güçleri protestoculara göz yaşartıcı gaz ve lathi copu (Hindistan polisi tarafından kullanılan bambudan yapılan uzun cop) ile müdahale etti.

Eyaletin bazı bölgelerinde internet servisine erişim askıya alındı. Laknov Üniversitesinde sınavlar iptal edildi.

Karnataka eyaletinin başkenti Bangalor'un yanı sıra diğer şehirlerde de yasa karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

Sosyal medyaya düşen bazı görüntülerde, bir polis memurunun elindeki otomatik silahla göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtığı görüldü. Çok sayıda kullanıcı, memurun bu şekilde ateş açmasına tepki gösterdi.