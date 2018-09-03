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GÜNCELLEME - Hindistan'daki şiddetli yağışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 00:00 | Son Güncelleme

Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlara bağlı kazalar ve yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi öldü ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlara bağlı kazalar ve yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi öldü.

Hindustan Times'ın haberine göre, Uttar Pradeş eyaleti yetkililerinin yaptığı açıklamada, Shahjahanpur bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, aşırı yağışların neden olduğu kazalarda 14 kişinin öldüğü bildirildi.

Eyaleti etkisi altına alan ve bir günde 10'dan fazla kişinin yaralanmasına yol açan şiddetli yağışlarda, 18 hayvanın telef olduğu, 461 ev ve barakanın zarar gördüğü kaydedildi.

Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsimindeki şiddetli yağış ve sellerde binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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