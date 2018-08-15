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GÜNCELLEME - Hindistan'daki yağışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 21:33 | Son Güncelleme

Kerala eyaletinde, son bir haftada etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı felaketlerde 67 kişi hayatını kaybetti - Madhya Pradeş'te şelale yakınında sel sularına kapılan 11 kişi kayboldu ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Kerala eyaletinde 8 Ağustos'tan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 67 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, aşırı yağışlar nedeniyle barajların ve nehirlerin taştığı, ana yolların ve köprülerin çöktüğü, evlerin selde sürüklendiği Kerala eyaletinde, 8 Ağustos'tan bu yana 67 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Şiddetli muson yağmurlarının etkili olduğu eyalette havayolları ve tren seferleri sekteye uğradı.

Kochi'de pisti su basması sonucu kapatılan Cochin Uluslararası Havaalanı'ndaki tüm uçuşlar cumartesi gününe kadar durduruldu.

Eyaletteki 14 bölgeden 12'sinde kırmızı alarm durumuna geçilirken, bazı bölgelere elektrik ve su verilemedi.

Madhya Pradeş eyaletinde Shivpuri kentindeki bir şelale yakınında piknik yapan 11 kişi, sele kapılarak kayboldu.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsiminde, şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar yaklaşık 800 kişi yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kerala Madhya Pradeş yağış

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