HABER

GÜNCELLEME - Hindistan'daki yağışlar can almaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 18:49 | Son Güncelleme

Kerala eyaletinde 10 gündür etkili olan şiddetli yağışlarda 324 kişi yaşamını yitirdi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 324 kişi hayatını kaybetti.

Aşırı yağışlar nedeniyle barajların ve nehirlerin taştığı, ana yolların ve köprülerin çöktüğü, evlerin selde sürüklendiği Kerala eyaletinde, 8 Ağustos'tan bu yana 324 kişi yaşamını yitirdi.

Bugün yağmurun dinmesiyle tahliye çalışmalarına hız verildi. Çalışmalara helikopterlerin de katıldığı belirtildi.

Pisti su basması sonucu kapatılan Cochin Uluslararası Havaalanı'ndaki tüm uçuşlar cumartesi gününe kadar durduruldu.

Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsiminde, şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 220 binden fazla kişinin sığınma merkezlerine yerleştirildiği bildirildi.

Muson yağışlarından kaynaklanan seller Kerala eyaletine bağlı 14 bölgenin12'sini etkiledi. Sellerde binlerce hane sular altında kalırken 32 bin 500 hektarlık tarım alanı tahrip oldu.

PARTNERRezalet! Müslüman kadını kovdu ama...Rezalet! Müslüman kadını kovdu ama...
TSK duyurdu: Metina ve Kandil'e hava harekatıTSK duyurdu: Metina ve Kandil'e hava harekatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kerala eyaleti muson yağmurları seller

En Çok Okunan Haberler

Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada

Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Rahip Brunson'ın ev hapsine yapılan itiraz reddedildi

Rahip Brunson'ın ev hapsine yapılan itiraz reddedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

TSK duyurdu: Metina ve Kandil'e hava harekatı

TSK duyurdu: Metina ve Kandil'e hava harekatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu

16 yaşındaki Gizem intihar etti

16 yaşındaki Gizem intihar etti

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.