GÜNCELLEME - Hindistan'daki yağışlar can almaya devam ediyor

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 324 kişi hayatını kaybetti.
Aşırı yağışlar nedeniyle barajların ve nehirlerin taştığı, ana yolların ve köprülerin çöktüğü, evlerin selde sürüklendiği Kerala eyaletinde, 8 Ağustos'tan bu yana 324 kişi yaşamını yitirdi.
Bugün yağmurun dinmesiyle tahliye çalışmalarına hız verildi. Çalışmalara helikopterlerin de katıldığı belirtildi.
Pisti su basması sonucu kapatılan Cochin Uluslararası Havaalanı'ndaki tüm uçuşlar cumartesi gününe kadar durduruldu.
Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsiminde, şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Bölgede 220 binden fazla kişinin sığınma merkezlerine yerleştirildiği bildirildi.
Muson yağışlarından kaynaklanan seller Kerala eyaletine bağlı 14 bölgenin12'sini etkiledi. Sellerde binlerce hane sular altında kalırken 32 bin 500 hektarlık tarım alanı tahrip oldu.
ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu
16 yaşındaki Gizem intihar etti
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
Okuyucu Yorumları 0 yorum