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GÜNCELLEME - Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonunda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 16:23 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Konya'da evlerden ziynet eşyası ve para çalan 3 kadından ikisi, polislerce kovalamaca sonrası yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde durumlarından şüphelendikleri 3 kadına kimlik kontrolü yapmak istedi.

Şüphelilerin kaçması üzerine yaşanan kovalamaca sonrasında polis, Sevda A. (25) ve Gülten A'yı (34) yakaladı.

Kadınların üzerinde yapılan aramada çoraplarına saklanmış 2 bin lira, iki adet çeyrek altın ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan Sevda A. ve Gülten A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar mahkemece tutuklandı.

Kaçan şüpheli Sibel A'nın (29) yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin farklı zamanlarda Kayseri'den günübirlik gelip Konya'da evlerden hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
adliye hırsızlık Konya

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