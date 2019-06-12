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GÜNCELLEME - Hırsızlık şüphelileri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 20:14 | Son Güncelleme

Kocaeli ve çevre illerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 3 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı - Operasyon sırasında polise yakalanmamak için dördüncü kattan atlayan bir şüpheli hastaneye kaldırıldı - Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve çevre illerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon bayisinden 6 bin lira değerinde 4 cep telefonu ile 1 diz üstü bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay yerine kiralık araçla gelen 4 kişiden 2'sinin araçta beklerken, diğer şüphelilerin iş yerinin camını kırarak içeri girdiği ve hırsızlık yaptığını tespit etti.

Şüphelilerin Gebze ilçesinde günlük kiralanan bir evde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda, evde bulunan T.K. (18) ve N.K. (15) ile polislerin geldiğini anlayınca dördüncü kattan atlayarak, yaralanan M.K. (18) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen T.K. ve N.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Vücudunda kırıklar oluşan M.K. ise hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilecek.

Şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu ve çevre illerde benzer olaylara karıştıkları öğrenildi.

Körfez ilçesindeki hırsızlık olayına karıştığı ve cezaevi firarisi olduğu belirtilen E.E'nin (19) yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, 2 şüphelinin iş yerinin camını kırarak içeri girdiği görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık operasyon

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